ООН обратилась к Лукашенко из-за подавления протестов в Беларуси

Алексей Титофф Мир 08:35, 13.08.2020 Обновлено: 08:36, 13.08.2020

В ООН осудили подавление силовиками протестных митингов в Беларуси и призвали освободить задержанных людей.

Такое заявление сделала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает Al Jazeera. Она отметила, что в Беларуси обязаны расследовать факты злоупотребления властью во время событий после выборов президента.

В ООН подчеркнули, что применение силовиками резиновых пуль, водометов, светошумовых гранат является недопустимым.

"Я напоминаю белорусским властям, что применение силы во время протестов всегда должно быть исключительной мерой пресечения. Надо четко разграничивать лиц, несущих угрозу, и мирных протестующих, против которых насилие неприемлемо", – акцентировала Бачелет.

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