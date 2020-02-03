"Они живы!" В Британии загадочно прокомментировали, где живут Скрипали

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить в британском Солсбери, живы, но место их жительства засекречено.

Об этом рассказала посол Великобритании в России Дебора Броннерт в интервью "Коммерсант". Вместе с тем, она отказалась комментировать, где именно живет семья.

"Конечно, они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", – отметила Броннерт.

Сергей Скрипаль с дочерью Юлей

Она добавила, что расследование дела продолжается, и отметила, что хотела бы, чтобы фигуранты этого дела предстали перед британским судом.

"Мы хотели бы, чтобы фигуранты этого дела, в отношении которых набралось столько материалов, предстали перед британским судом. Все улики будут тщательно изучены, а судебный процесс будет проведен должным образом. Но в Британии ветви власти четко разделены, так что то, что вы предлагаете, решать не правительству, а суду.

Мы очень серьезно подошли к сбору улик, и полиция действительно приняла решение обнародовать немало материалов. Не знаю, убедили они вас или нет, это ваше дело. Но они совершенно точно убедили многих британцев и многих наших партнеров за рубежом. Теперь мы хотели бы, как я и говорила, решать это дело в соответствии с законом. В суде. За ним последнее слово", – добавила посол.

Как писал OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых – Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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