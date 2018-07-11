"Они умрут": в ЕС рассказали о подготовке к войне с Россией

Командующий силами специальных операций Эстонии Рихо Утеги заявил, что его страна готовится к вооруженному конфликту c Россией.

"Мы в мирное время способны построить национальное сопротивление против любого врага", – заявил Утеги в интервью Politico.

По его словам, в официальных отчетах не хватает информации о том, насколько уязвимы страны Балтии к потенциальному вторжению РФ.

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"Всегда есть такие дискуссии вроде того, что русские могут добраться до Таллина за два дня... Возможно. Но они не смогут получить всю Эстонию за два дня", – сообщил Утеги.

Эстонский главнокомандующий спецоперациями подчеркнул, что после вторжения бойцы перережут линии связи и линии снабжения россиян.

"Они могут добраться до Таллина за два дня. Но они умрут в Таллине. И они знают об этом... Они получат огонь из каждого угла, на каждом шагу", – заявил Утеги.

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Он также акцентировал внимание на том, что в случае вторжения участвовать в сопротивлении должны не только военные, но и обычные граждане.

"Паника – плохая вещь. Мы пытаемся объяснить людям: сопротивление во время войны начинается сегодня. Все начинается с устойчивости. Мы должны быть готовы ко всему и научить людей, что делать, если что-то случится", – резюмировал Утеги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, как Россия готовит новый плацдарм для наступления.