"Они поплатятся!" В США пригрозили России за поддержку в Венесуэле

В США заявили, что Российская Федерация и Куба "поплатятся" за поддержку действующего режима в Венесуэле.

Об этом в эфире CNN заявил Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, отвечая на вопрос журналиста, какую ответственность понесет Россия за помощь действующей администрации в Венесуэле.

"Я в этом не сомневаюсь. Все знают, что Россия и Куба – главные покровители этого режима, и я не сомневаюсь, что наша администрация заставит их заплатить за это", – сообщил он.

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На вопрос ведущего, когда ситуация разрешится, спецпредставитель ответил, что есть два пути. Первый – "когда давление дойдет до предельного уровня, чтобы убедить Мадуро и его команду, что время пришло". Второй – "убедить военных Венесуэлы, что они должны силой свергнуть Мадуро".

Венесуэла

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп потребовал от России убраться из Венесуэлы.

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