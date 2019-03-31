"Они поплатятся!" В США пригрозили России за поддержку в Венесуэле

В США заявили, что Российская Федерация и Куба "поплатятся" за поддержку действующего режима в Венесуэле.
Об этом в эфире CNN заявил Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, отвечая на вопрос журналиста, какую ответственность понесет Россия за помощь действующей администрации в Венесуэле.
"Я в этом не сомневаюсь. Все знают, что Россия и Куба – главные покровители этого режима, и я не сомневаюсь, что наша администрация заставит их заплатить за это", – сообщил он.
На вопрос ведущего, когда ситуация разрешится, спецпредставитель ответил, что есть два пути. Первый – "когда давление дойдет до предельного уровня, чтобы убедить Мадуро и его команду, что время пришло". Второй – "убедить военных Венесуэлы, что они должны силой свергнуть Мадуро".
Венесуэла
Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп потребовал от России убраться из Венесуэлы.
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