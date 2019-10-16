Она сама пришла? Выяснилось, как Поклонская "пробралась" к Эрдогану

Официальная Турция не была информирована о том, что форум в Стамбуле посетят так называемые крымские депутаты, в том числе и экс-"прокурор", нелегитимный депутат Госдумы Наталья Поклонская

Такое заявление сделала пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает "Громадське". По ее словам, после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с "крымским депутатам", ведомство сразу пригласило на разговор посла Турции Ягмур Ахмета Гульдера.

Пресс-секретарь опровергает заявления российских СМИ об "отдельной встрече".

Поклонская на встрече с Эрдоганом Facebook Натальи Поклонской

"На самом деле речь идет о протокольном мероприятие, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое "депутатов", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, как известно, Эрдоган неоднократно выражал поддержку Украине в связи с агрессией России. 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с главой Турецкой Республики.

Позже Мустафа Джемилев заявил, что для крымских татар очень важно, что президент Турции никогда не признает аннексию Россией Крыма.

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