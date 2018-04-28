"Она рухнет": России предсказали распад

Несмотря на то, что в обозримом будущем Российская Федерация будет пытаться наращивать территории, со временем она все же лишится своей части.

Таким образом, через сто лет российские границы будут кардинально отличаться от нынешних, прогнозирует норвежская писательница Эрика Фатланд, которую цитируют "Дни.Ру", ссылаясь на Berlingske.

Женщина озвучила свое предсказание после того, как объехала вокруг всей РФ и побывала в граничащих с ней странах. Фатланд проводила исследование, целью которого было выяснить, как Россия влияет на соседей. Ее путешествие длилось 259 дней и вылилось в книгу "Граница".

"Пересекать границы — просто потрясающе. Мы уже почти и забыли это ощущение здесь, в Европе, ведь нам негде его пережить: большинство контрольно-пропускных пунктов упразднены. Мы ездим из страны в страну, едва замечая это", — говорит Фатланд.

Новости Распада России начнется после возвращения Крыма

Говоря об аннексии Крыма, Фатланд предположила, что президент России Владимир Путин может пойти на подобные шаги с другими территориями еще не один раз. Но однажды, по ее мнению, все же наступит такой момент, когда РФ постигнет та же участь, что и другие империи, которые откусили слишком большой кусок.

"Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче", — подытожила писательница.

Как сообщал "Обозреватель", ранее депутат нелегитимной Госдумы РФ, писатель Сергей Шаргунов заявил, что вероятность распада его страны велика, а война в Украине является для Росии "тестом на прочность".