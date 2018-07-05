"Она ничего не сделала": друг Путина внезапно стал на сторону Украины

Сторонник российской политики президент Сербии Александр Вучич поддержал территориальную целостность Украины, потому как Киев не предпринимал никаких действий против Сербии.

При этом он отметил, что в Сербии есть много граждан, которые в конфликте между украинцами и россиянами поддерживают последних, передает N1.

"Я спрашиваю вас, что сделала Украина против Сербии и против сербов? Можете ли вы ответить мне? Я даже не могу этого сделать. Не волнуйтесь, не могу ни я, ни вы. Как и когда я спрашиваю людей с Запада, что Россия сделала против нас. А когда они спрашивают меня: "Что мы сделали против вас?", у меня есть целый список", - сказал Вучич, комментируя слова российского журналиста о визите в Сербию украинского президента Петра Порошенко, который вызывает недовольство РФ.

Стоит напомнить, Сербия неоднократно голосовала против резолюции ООН по Крыму, хотя Вучич много раз заявлял о невозможности признания аннексии полуострова Россией.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Сербия объявила о крепкой дружбе с Россией.