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ПолитикаЭкономика

"Она нам нужна": в Германии призвали вернуть Россию в G8

2.1тЧитать новость на украинском

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что Россию необходимо вернуть в состав G8.

По ее словам, только РФ может создать силу противодействия США, пишет Lenta.ru со ссылкой на Deutschlandfunk.

"Нам нужна Россия для решения проблем… Мы исключили Россию из "Большой восьмерки". Теперь проблема в том, что США проводят политику, которую не поддерживают остальные шесть стран "семерки". Возвращение России может создать силу противодействия Вашингтону, контрполитику", — сказала политик.

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Ранее Вагенкнехт предлагала распустить НАТО, создав вместо него новую систему коллективной безопасности. Эта система, по ее мнению, должна включать Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, в Австрии призвали отменить санкции против России.

Место
Германия
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Ганин Александр
Ганин Александр
На счёт НАТО согласен,давно надо было дать хороший подсрачник заокеанским друзьям!
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