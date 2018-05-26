"Королева ее растопчет": психолог пояснила, что ждет Меган Маркл после свадьбы

Американской актрисе Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри придется ощутить на себе все мастерство манипулирования со стороны королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом в эфире ObozTV заявила психолог Елена Рыхальская, комментируя возможность возникновения сексуальных скандалов в королевской семье.

"Если кто-то из братьев вдруг скажет, что гей, то только после смерти Елизаветы II. Но давайте по-другому. Посмотрите на довольное лицо этого мужчины (принца Гарри во время свадьбы. - Ред). Он доволен. Эта женщина (Меган Маркл. –Ред.) поняла, чего он хочет и дала это ему. Она умная женщина, но Елизавета умнее. Она ее растопчет", - убеждена специалист.

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По ее словам, британский монарх только с виду кажется простоватой бабушкой.

"Это в психологии называется техника "прикинуться валенком". Это самая сильная женщина на земле, которая может так манипулировать. Она манипулирует не только своим государством, она имеет большое значение для людей в других странах. Эта женщина очень сильна. Если у нее, я это могу сказать по физиогномике, не получается прямо, она сделает тихо и косвенно. Возможно, что поэтому говорят, что смерть Дианы тоже связана с этим моментом. Это уже ни для кого не секрет", - отметила психолог.

Кроме того, Рыхальская считает, что конфликты, связанные характером королевы станут достоянием общественности уже в ближайшем будущем.

"Вот эта новоиспеченная невеста, которая попала в королевский клан, знаете как у женщин: "Ах, я добилась своего, мне можно поставить галочку. Вау". И все смотрят и говорят: "Ух, какая молодец". А я ей не завидую, очень не завидую", - подытожила она.

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Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Меган Маркл впервые после королевской свадьбы вышла в свет и напомнила образ, который в 2012 году продемонстрировала Кейт Миддлтон.