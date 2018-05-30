"Он воевал за Россию!" Москва предложит помощь семье Бабченко

Россия предложит помощь и поддержку семье убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко, в которой остались несовершеннолетние дети.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

"Я выражаю соболезнования семье в связи с этим убийством. Каких бы политических взглядов он ни придерживался бы, но он воевал за Россию", — сказала она.

Также Матвиенко сообщила, что РФ окажет помощь семье журналиста.

"Остались шестеро детей, несовершеннолетние, и, конечно, Россия окажет семье помощь и поддержку", — сказала она.

Напомним, ранее Кремль озвучил свою позицию по убийству Бабченко, обвинив в этом Киев.