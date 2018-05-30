УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Он воевал за Россию!" Москва предложит помощь семье Бабченко

3.4тЧитать новость на украинском

Россия предложит помощь и поддержку семье убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко, в которой остались несовершеннолетние дети.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

"Я выражаю соболезнования семье в связи с этим убийством. Каких бы политических взглядов он ни придерживался бы, но он воевал за Россию", — сказала она.

Новости
От Шеремета до Бабченко. О самых громких ликвидациях врагов Путина в Украине

Также Матвиенко сообщила, что РФ окажет помощь семье журналиста.

"Остались шестеро детей, несовершеннолетние, и, конечно, Россия окажет семье помощь и поддержку", — сказала она.

Напомним, ранее Кремль озвучил свою позицию по убийству Бабченко, обвинив в этом Киев.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
23
4
Смешно
4
Интересно
0
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги