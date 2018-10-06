''Он тоже уязвим'': британские СМИ раскрыли слабые места Путина 

Британские газеты полны материалов о разоблачении российских хакеров и "слабых мест" президента России Владимира Путина.

"Слабости Путина разоблачены" - так издание Daily Telegraph озаглавила свою редакционную статью, передает BBC.

"Наша газета всегда настаивала на том, что Запад должен направить свою пропагандистскую войну против России: слишком долго Москве было позволено насмехаться над нами, - пишет издание. - Сейчас, наконец, настал черед Запада смеяться над Москвой. Мы знаем, что четверо русских приехали в Амстердам с целью взломать компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия, которая занималась расследованием отравлений в Солсбери. Их миссия превратилась в фарс".

Владимир Путин

"Не так действует опытная и умелая сверхдержава, - считает газета. - Действия Москвы последние несколько лет выглядят коррупционными, преступными и некомпетентными. Все это признаки режима, находящегося в экономическом упадке и отчаянно пытающегося повысить собственную поддержку актами бездумного национализма. До сих пор Запад всего лишь реагировал, как будто наши правительства предполагали, что преступные действия России говорят сами за себя. Нет, обвинения против России должны быть не только доказаны, но доказательства эти должны быть оглашены как можно громче и как можно шире".

По мнению DT, жизненно важно сломать практику высмеивания российской дипломатией утверждений Запада и положить конец конспирологическим теориям, утверждающим, что все эти обвинения - не что иное, как "фейковые новости". Те на Западе, кто настаивал на невиновности России, теперь выглядят глупцами. Возможно, в будущем к предупреждениям собственных спецслужб они будут относиться серьезнее.

"И, самое главное, во всем этом довольно глупо выглядит и Владимир Путин, - говорится в заключение статьи. - Из истории мы знаем, что в прошлом российские лидеры бывали наказаны за то, что движутся слишком быстро и заходят слишком далеко: Никита Хрущев потерял свой пост, в том числе и из-за кризиса с ракетами на Кубе. Популярность Путина, судя по сообщениям, упала на уровень до аннексии Крыма - то ли из-за того унижения, которому его подвергают на Западе, то ли в связи с попытками поднять пенсионный возраст. Запад должен наращивать давление. При Путине международная политика стала превращаться в подобие фильмов о Джеймсе Бонде. Он остается опасным человеком, но теперь мир видит, что он тоже уязвим".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что Путин потерпел поражение в сфере работы спецслужб и из-за этого впал в бешенство.