"Он скрывал!" Всплыли шокирующие факты о встречах Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп встречался с президентом России Владимиром Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.

Как со ссылкой на собственные высокопоставленные источники сообщает The Washington Post, Трамп всякий раз препятствовал детализации отчетов о таких встречах.

По данным газеты, в попытке скрыть детали своих бесед с Путиным Трамп, отбирал записи у своего переводчика и запрещал ему обсуждать встречу с другими представителями администрации.

Издание отмечает, что такие действия считались недопустимыми при предыдущих президентах.

Газета приводит в качестве примера встречу Путина и Трампа в 2017 году на полях саммита G20 в Гамбурге, на которой присутствовал также Госсекретарь Рекс Тиллерсон. Тогда один из советников Белого дома и один из представителей Госдепартамента США пытались добиться больших подробностей о беседе двух президентов, чем им предоставил Тиллерсон. Именно тогда чиновники узнали о том, что Трамп намеренно препятствует распространению такой информации.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала публикацию "крайне неточно" и заявила, что Трамп занимает гораздо более жесткую позицию в отношении России, чем его предшественники.

"Материал WP настолько возмутительно неточен, что даже не заслуживает ответа", - сказала она в своем заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп поставил себе в заслугу очень жесткую позицию по отношению к России. При этом он заверил, что рассчитывает на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

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