"Он сдался Путину": в США обвинили Трампа в предательстве

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан назвал предательским выступление американского президента на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Это было не что иное, как предательство. Мало того, что комментарии Трампа были глупыми, он полностью оказался в руках Путина. Республиканские патриоты: "Где вы?!", - написал он в своем Twitter.

Телеканал CNN также раскритиковал Трампа, назвав его речь "одним из худших выступлений президентов США".

"Невозможно поверить... Путин предлагает Мюллеру приехать в Россию, а он просто стоит и слушает... Трамп просто сдался Путину", - говорится в сюжете.

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you???