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"Он сдался Путину": в США обвинили Трампа в предательстве

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Бывший директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан назвал предательским выступление американского президента на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Это было не что иное, как предательство. Мало того, что комментарии Трампа были глупыми, он полностью оказался в руках Путина. Республиканские патриоты: "Где вы?!", - написал он в своем Twitter.

Телеканал CNN также раскритиковал Трампа, назвав его речь "одним из худших выступлений президентов США".

"Невозможно поверить... Путин предлагает Мюллеру приехать в Россию, а он просто стоит и слушает... Трамп просто сдался Путину", - говорится в сюжете.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
ФинляндияХельсинки
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