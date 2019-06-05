"Он нравится мне давно": Трамп называл главного претендента на место премьера Британии

Президент США Дональд Трамп назвал свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании.

По мнению Трампа, бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон "смог бы очень хорошо работать" в роли премьера, сообщает DW.

"Я знаю Бориса, мне он нравится, мне он нравится уже давно", — заявил он.

Из-за внутренних мероприятий Консервативной партии, связанных с выбором преемника Мэй, Джонсон не смог лично встретиться с Трампом, однако политики 20 минут общались по телефону.

Борис Джонсон и Джереми Хант РИА Новости

Другим достойным кандидатом на пост британского премьера, по мнению Трампа, является нынешний глава британского МИД Джереми Хант.

На пост председателя Консервативной партии Великобритании, а как следствие — и главы британского правительства — претендуют в общей сложности 13 кандидатов, в их числе Борис Джонсон и Джереми Хант.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей скорой отставке — 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а затем и главы правительства.

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