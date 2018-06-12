"Он нам не друг": в США заявили о "советском зле" в путинской России

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что в путинской России продолжает жить "советское зло" и ее возвращение в G8 было бы ошибкой.

В то же время он отметил в эфире ABC News, что РФ нельзя сбрасывать со счетов и нужно вести диалог.

"Пусть Советский Союз и развалился, однако зло, которое он представляет, живёт и здравствует в России Путина. Америке он никакой не друг, он повсюду сеет раздор в демократиях и пытается сделать это на нашем собственном заднем дворе. Так что я бы ни за что не стал бы придавать ему легитимности. Я бы продолжил жёсткий курс по отношению к Путину. Было бы ошибкой пытаться вернуть его в G8", - передает слова Грэма RT.

Линдси Грэм

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.

Его поддержал новоизбранный премьер Италии Джузеппе Конте.

В то же время Германия обвинила Трампа в провокациях из-за его заявления.