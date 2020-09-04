"Белоруссия согласна только на такую интеграцию, которая не ущемляет суверенитет. Никакая 31-я "дорожная карта", предусматривающая создание наднациональных органов или введение единой валюты, даже не обсуждается" — так отливал в граните диктатор независимого государства Лукашенко в своей прежней доисторической жизни 24 декабря 2019 года. А сегодня в страхе бегающий с автоматом по крышам своих резиденций фрик поет свое новое отечество от Бреста до Владивостока.

Околокремлевское быдло, именующее себя "российской политической элитой", плотоядно потирает потные ручонки в своей геополитической похоти :

"Теперь российско-белорусская интеграция произойдет не на словах, а на деле, причем очень скоро. Речь идет и о совместной валюте, и совместных органах управления, и совместном руководстве. Определяющей здесь будет встреча двух президентов, которая в ближайшее время состоится, а встреча 3 сентября главы российского правительства Михаила Мишустина в Минске с Александром Лукашенко стала этапом подготовки встречи глав государств".

Бабарики-цепкалы, никогда не скрывавшие своих симпатий к Кремлю, расчехлились как часть кремлевского проекта. Обращение восставшего из ада упитанного газпромовца, признающего Лукашенко победителем, не случайно появилось синхронно день в день с заявлениями Лаврова и Лукашенко о "конституционной реформе". Конституционная реформа на языке кремлевских означает аншлюс Беларуси.

Светлана Тихановская, действительно победившая на выборах, справедливо отмежевалась от бабариковской флейтистки и продемонстрировала, что, как беларуская домашняя хозяйка и как новоизбранный президент Беларуси она прекрасно понимает ближайшие планы Кремля и ставшего его безропотным холуем Лукашенко :

"Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии."

Позволю себе развить мысль госпожи Президента. Не надо ждать нового правительства. Его можно и не дождаться. Договоры, которые собирается подписать в Москве на следующей неделе изменник Родины Лукашенко, надо разорвать сегодня. Точнее послезавтра в воскресенье 6 сентября. На самом массовом митинге беларуской революции "За независимость, нет — путинскому аншлюсу !"

Лукашенко должен улететь на встречу со своей судьбой в Москву (Ростов) навсегда.