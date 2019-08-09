"Он договорится с Путиным": Трамп расхвалил Зеленского и подтвердил их встречу

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ближайшем будущем встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским.
"Я думаю, что он очень скоро приедет. Мы с нетерпением ждём встречи с ним", - приводит слова Трампа Reuters.
По словам американского главы, Зеленский уже изъявил желание приехать в Вашингтон. Трамп добавил, что ждет украинца в Белом доме "в удобное для него время".
"Он [Зеленский] - очень разумный парень, который стремится к миру. Смелый человек", - заявил Трамп.
"Я думаю, что он сможет договориться с Путиным", - добавил президент США.
Зеленский и Трамп
obozrevatel
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была информация, что Зеленский и Трамп могут встретиться в конце августа в Польше. Сам Зеленский также говорил, что планирует переговоры с американским президентом в сентябре в США.
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