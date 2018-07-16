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Он был в ярости: Трамп разозлился на Путина из-за видео ядерного удара по США

7.3тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп был разъярен видеороликом о российском ядерном потенциале, который глава Кремля Владимир Путин продемонстрировал в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Как пишет издание Axios со ссылкой на осведомленные источники в администрации Белого дома, Трамп уже высказал свое негодование в ходе телефонного разговора с Путиным 20 марта.

Президенту США в частности не понравилась отдельная сцена из видео, где явно видно, как российская ракета наносит удар по американскому штату Флорида.

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Публично Трамп пока не высказал своего негодования и сказал своим помощникам, что понимал, что Путин таким образом набирает очки в своей предвыборной кампании. Однако, даже при таком объяснении, Трамп отметил, что это было чересчур.

Источник, знакомый с содержанием разговоров американского президента, заметил, что такая критика в адрес российского лидера была "беспрецедентной".

В то же время в Белом доме отказались комментировать инцидент.

Напомним, Путин похвастался, что новая ракета "Кинджал" якобы летит на скорости в 10 раз быстрее звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО и ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, на деле все оказалось несколько по-другому. СМИ узнали, что Россия с ноября прошлого года по февраль текущего произвела четыре запуска крылатых ракет с ядерной установкой, и все они потерпели крушение.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Koval Oleg
Koval Oleg
а шо, ролика с нападением на Флориду у редакции немаэ?
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