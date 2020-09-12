ОМОН жестко задержал белорусок на "женском марше" в центре Минска. Видео

В Минске (Беларусь) сотрудники ОМОНа жестко задержали женщин, которые вышли на марш против Александра Лукашенко.

Как сообщают белорусские Telegram-каналы, женщины собрались на площади Свободы. Им сообщили, что мероприятие якобы несанкционированно. В ответ люди кричали "Я гуляю!". По данным лишенного регистрации правозащитного центра "Весна" задержали по меньшей мере 31 человека.

Участницы женского марша образовали несколько колонн в разных частях Минска, которые позже объединились в одну. В акции принимало участие более 10 тысяч человек.

ОМОН и неизвестные в балаклавах и зеленой одежде заталкивали женщин в автозаки. Одна девушка сорвала с силовика маску, тот ее в ответ ударил в лицо.

Силовик ударил девушку в лицо belsat.tv

Отметим, что женщины вышли на марш в Минске со следующими требованиями:

остановка насилия и расследование по всем фактам его применения;

свобода политзаключенным;

новые честные выборы без Лукашенко.

Оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала ОМОН прекратить насилие.

"Я призываю ОМОН остановиться. Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня", – написала она в Telegram.

Тихановская возмутилась применением насилия к женщинам и предупредила, что тот, кто совершает преступления против мирных демонстрантов и своего народа, понесет ответственность.

"У вас есть шанс перейти на сторону народа и не выполнять преступных приказов", – подчеркнула Тихановская.

Пресс-служба Светланы Тихановской в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске 8 сентября состоялись жесткие задержания участников акции в поддержку участницы оппозиционной координационного совета Марии Колесниковой.