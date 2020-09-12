ОМОН жестко задержал белорусок на "женском марше" в центре Минска. Видео

В Минске сотрудники ОМОНа жестко задержали женщин, которые вышли на марш против Александра Лукашенко.

Как сообщают белорусские Telegram-каналы, женщины собрались на площади Свободы. Им сообщили, что мероприятие несанкционированно. В ответ люди кричали "Я гуляю!"

После этого появились люди в балаклавах и стали задерживать участниц акции.

Одна девушка сорвала с силовика маску, тот ее в ответ ударил в лицо.

Отметим, что женщины вышли на марш в Минске со следующими требованиями:

остановка насилия и расследование по всем фактам его применения;

свобода политзаключенным;

новые честные выборы без Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске 8 сентября состоялись жесткие задержания участников акции в поддержку участницы оппозиционной координационного совета Марии Колесниковой.

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