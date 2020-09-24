ОМОН задержал автора видео о таксисте-герое в Минске

В Минске ОМОН задержал мужчину, который снял на видео момент спасения протестующего водителем "Яндекс-такси".

Как рассказал изданию "Подъем" автор ролика Михаил, силовики задержали его на месте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ну, минимально помяли нас ОМОНовцы и подержали на земле. Требовали удалить видос, но смекалка коллеги помогла его сохранить. Таксиста пока не задеанонили", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске водитель такси спас участника протеста, который убегал от силовиков. Инцидент произошел в районе метро "Пушкинская".

На видео видно, что парень бежит от группы силовиков и садится в такси, которое стояло перед перекрестком. ОМОНовцы попытались открыть авто и были по нему дубинками, однако водитель резко тронулся и уехал.

Напомним, что 23 сентября в Минске состоялась тайная церемония "инаугурации" незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. После этого на улицы белорусских городов вышли люди. Силовики задержали более 200 человек.

OBOZREVATEL следил за развитием событий в онлайн-режиме.