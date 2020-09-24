ОМОН задержал автора видео о таксисте-герое в Минске

Мирослав Семенюк Мир 10:50, 24.09.2020 Обновлено: 10:52, 24.09.2020

В Минске ОМОН задержал мужчину, который снял на видео момент спасения протестующего водителем "Яндекс-такси".

Как рассказал изданию "Подъем" автор ролика Михаил, силовики задержали его на месте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ну, минимально помяли нас ОМОНовцы и подержали на земле. Требовали удалить видос, но смекалка коллеги помогла его сохранить. Таксиста пока не задеанонили", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске водитель такси спас участника протеста, который убегал от силовиков. Инцидент произошел в районе метро "Пушкинская".

На видео видно, что парень бежит от группы силовиков и садится в такси, которое стояло перед перекрестком. ОМОНовцы попытались открыть авто и были по нему дубинками, однако водитель резко тронулся и уехал.

Напомним, что 23 сентября в Минске состоялась тайная церемония "инаугурации" незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. После этого на улицы белорусских городов вышли люди. Силовики задержали более 200 человек.

OBOZREVATEL следил за развитием событий в онлайн-режиме.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Белорусы вышли против "крысиной инаугурации" Лукашенко. Фото и видео разгона и задержаний

Если бы Навального хотели убить – его бы убили. Никакой яд для этого не нужен

В Ливии разбился вертолет с вагнеровцами

Мужа с женой сняли с рейса Киев-Анталия за отказ надеть маску

В Беларуси тысячи авто перекрыли проспект в знак протеста. Видео