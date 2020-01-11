Оман получил нового султана: армия в боевой готовности

Новым султаном Омана был объявлен министр культуры и национального наследия государства Хайсам бен Тарек Аль Саид.

Соответствующее заявление Высшего СБ Омана огласили в эфире государственного телевидения султаната. По данным СМИ, он уже принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа).

Армия и полиция приведены в состояние боевой готовности в случае осуществления попыток переворота.

Хайсам бен Тарек Аль Саид "Газета.ру"

Напомним, султан Кабус бен Саид, возглавлявший страну на протяжении 50 лет, скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги. У султана не было детей, поэтому преемник не является его родственником.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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