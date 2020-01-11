Оман получил нового султана: армия в боевой готовности

Новым султаном Омана был объявлен министр культуры и национального наследия государства Хайсам бен Тарек Аль Саид.
Соответствующее заявление Высшего СБ Омана огласили в эфире государственного телевидения султаната. По данным СМИ, он уже принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа).
Армия и полиция приведены в состояние боевой готовности в случае осуществления попыток переворота.
Хайсам бен Тарек Аль Саид
"Газета.ру"
Напомним, султан Кабус бен Саид, возглавлявший страну на протяжении 50 лет, скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги. У султана не было детей, поэтому преемник не является его родственником.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января президент Украины Владимир Зеленский был замечен в одном из отелей Омана, куда он отправился после новогоднего отдыха в Карпатах. В пресс-службе президента сообщили, что этот неанонсированный визит является официальным, а у самого Зеленского запланирован ряд встреч на высоком уровне. При этом было заявлено, что глава государства отправился с официальным визитом в Оман за собственный счет.
Украинцы жестко раскритиковали Зеленского из-за отдыха в пятизвездочном отеле в Омане. Президенту напомнили, что пока он отдыхает на новогодние и рождественские праздники, бойцы ВСУ защищают страну в окопах на Донбассе.
После того как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель тоже успела оскандалиться во время резонансного обсуждения отдыха президента.
Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился в Киеве в ночь на 9 января. Он вернулся из Омана только спустя сутки после крушения украинского пассажирского самолета в Иране.
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