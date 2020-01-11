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11 января • обновлено в 09:44
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Оман получил нового султана: армия в боевой готовности

3.3т
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Новым султаном Омана был объявлен министр культуры и национального наследия государства Хайсам бен Тарек Аль Саид.

Соответствующее заявление Высшего СБ Омана огласили в эфире государственного телевидения султаната. По данным СМИ, он уже принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа).

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Армия и полиция приведены в состояние боевой готовности в случае осуществления попыток переворота.

Хайсам бен Тарек Аль Саид

Хайсам бен Тарек Аль Саид

"Газета.ру"

Напомним, султан Кабус бен Саид, возглавлявший страну на протяжении 50 лет, скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги. У султана не было детей, поэтому преемник не является его родственником.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 января президент Украины Владимир Зеленский был замечен в одном из отелей Омана, куда он отправился после новогоднего отдыха в Карпатах. В пресс-службе президента сообщили, что этот неанонсированный визит является официальным, а у самого Зеленского запланирован ряд встреч на высоком уровне. При этом было заявлено, что глава государства отправился с официальным визитом в Оман за собственный счет.

  • Украинцы жестко раскритиковали Зеленского из-за отдыха в пятизвездочном отеле в Омане. Президенту напомнили, что пока он отдыхает на новогодние и рождественские праздники, бойцы ВСУ защищают страну в окопах на Донбассе.

  • После того как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

  • Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель тоже успела оскандалиться во время резонансного обсуждения отдыха президента.

  • Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился в Киеве в ночь на 9 января. Он вернулся из Омана только спустя сутки после крушения украинского пассажирского самолета в Иране.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Оман
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