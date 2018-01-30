Министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", который четко определил ближний круг Владимира Путина.

Насколько я в курсе, это не означает автоматическое введение санкций, это означает возможность их введения. Скорее всего это то, что называется черной меткой. Это определенная фиксация того, что эти люди находятся в такой санитарной зоне, которую Соединенные Штаты Америки очерчивают вокруг Кремля, вокруг путинского окружения.

Это такой знак "осторожно", чумной барак, в который помещают ближайший круг Путина и тех людей, которые в той или иной степени причастны к политике, которую Соединенные Штаты, и здесь я с ними совершенно согласен, считают преступной.

Это важная история, это очень хорошо, потому что на самом деле когда говорят "путинский режим", возникает вопрос: "А это что?". Вот дан один из вариантов ответа. Этот вариант ответа крайне неполный, я думаю, что этот перечень должен быть очень серьезно расширен. Я, например, считаю, что туда обязательно должны войти не менее нескольких сотен представителей информационных каналов ненависти. Они в не меньшей степени ответственны за то, что происходит, за то, что делает Россия в мире и в самой себе. Вот это такой круг, который очерчен вокруг Путина.

- Если санкции по этим спискам не введут, то повлечет ли ответственность сотрудничество с лицами из окружения Путина и их бизнесом?

Может повлечь. На самом деле Соединенные Штаты Америки предупреждают бизнес всех граждан США – с этими людьми имейте дело с осторожностью, вот это заминировано, вот это зона, которая может повлечь какую-то ответственность. Еще раз. Это не непосредственно введение санкций автоматически. Это предупреждение. Это фиксация того, что с этими людьми лучше не иметь дело. С моей точки зрения, это очень правильная история.