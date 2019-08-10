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Оккупанты пригласили Бойко и Ко в украденный Крым: в чем дело

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Глава так называемого комитета парламента аннексированного Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил лидера украинской партии "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрия Бойко и делегацию украинских депутатов посетить украденный полуостров.

Отмечается, что их визит необходим для "формирования однозначной позиции по российскому статусу Крыма", передает "РИА Новости".

"Бойко вместе с представителями своей партии и фракции в Верховной Раде Украины может приехать в Крым для прямого общения с крымчанами", — утверждает Гемпель.

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Юрия Бойко пригласили в Крым

Юрия Бойко пригласили в Крым

По его словам, Бойко якобы должен сформировать четкую позицию по Крыму и запретить членам своей партии, "пришедшей к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией", делать "провокационные и несогласованные" заявления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук поехали в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

  • Журналист Роман Цимбалюк высмеял неэффективность визита в Москву Медведчука и Бойко.

  • В СБУ раскрыли хитрость Кремля со скандалом вокруг Бойко и Медведчука.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Юрий Бойко
Место
Украина
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Дорогие мои Украинцы, вот вы беситесь от того, что Крым стал Российским, но разве что-то от этого изменилось лично для вас??? Что море от этого стало не таким прекрасным, солнце не таким ласковым, небо не такое голубое, горы не такие шикарные, люди изменились цветом???Разве плохо ,что в Крыму построяли мост, после которого экономическая ситуация на полуострове улучшится в разы, появятся хорошие дороги, красивые и прекрасные гостиницы, большие и светлые супермаркеты, чистые и уютные пляжи и кафе, множество современных аттракционов ,большой и красивый аэропорт???Где вы были все эти 24 года???Только и знали ,что набивали свои карманы на приезжих и на повсеместно платных пляжах, не копейки не вкладывая в развитие туристической отрасли ,угробили "Артек" и почти все санатории Я считаю делом чести для России сделать Крым одним из лучших курортов ,и чтобы этой красотой пользовались любой желающий и уж тем более Крымчане живущие там, где каждый сантиметр земли пролит кровью русских солдат ..
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