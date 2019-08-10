Оккупанты пригласили Бойко и Ко в украденный Крым: в чем дело

Глава так называемого комитета парламента аннексированного Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил лидера украинской партии "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрия Бойко и делегацию украинских депутатов посетить украденный полуостров.

Отмечается, что их визит необходим для "формирования однозначной позиции по российскому статусу Крыма", передает "РИА Новости".

"Бойко вместе с представителями своей партии и фракции в Верховной Раде Украины может приехать в Крым для прямого общения с крымчанами", — утверждает Гемпель.

Юрия Бойко пригласили в Крым

По его словам, Бойко якобы должен сформировать четкую позицию по Крыму и запретить членам своей партии, "пришедшей к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией", делать "провокационные и несогласованные" заявления.

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