Оккупанты Крыма выдумали "зраду" для Помпео против Украины

Оккупанты в Крыму заявили, что слова госсекретаря США Майка Помпео о потере полуострова Украиной являются "проявлением здравого смысла".

Такое мнение озвучил "сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма" Роман Чегринец, передает "РИА Новости". "Тот редкий случай, когда я полностью согласен с господином Помпео. Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой", – сказал он.

Майк Помпео "Голос Америки"

Он утверждает, что у США по этому вопросу якобы постепенно начинает проявляться "здравый смысл".

Чегринец при этом цинично добавил, теперь Вашингтону остается признать российский статус полуострова "не только де-факто, но и де-юре".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинских СМИ, на одной из встреч в Киеве госсекретарь США Майк Помпео якобы заявил, что Украине вряд ли удастся вернуть аннексированный Крым.

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