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7 февраля • обновлено в 07:32
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Оккупанты Крыма выдумали "зраду" для Помпео против Украины

10.8т
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Оккупанты в Крыму заявили, что слова госсекретаря США Майка Помпео о потере полуострова Украиной являются "проявлением здравого смысла".

Такое мнение озвучил "сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма" Роман Чегринец, передает "РИА Новости". "Тот редкий случай, когда я полностью согласен с господином Помпео. Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой", – сказал он.

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Майк Помпео

Майк Помпео

"Голос Америки"

Он утверждает, что у США по этому вопросу якобы постепенно начинает проявляться "здравый смысл".

Чегринец при этом цинично добавил, теперь Вашингтону остается признать российский статус полуострова "не только де-факто, но и де-юре".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинских СМИ, на одной из встреч в Киеве госсекретарь США Майк Помпео якобы заявил, что Украине вряд ли удастся вернуть аннексированный Крым.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Майк Помпео
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Дейман Алон
Дейман Алон
А Зеленский говорил, что будет разведение и будет мир. Балабол и пустозвон.
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Обов*язково подивись і зроби перепост ЗЕЛЕНСКИЙ ПОШЁЛ ВА-БАНК НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА НАС ЗАВЕЛИ! https://www.youtube.com/watch?v=j8Oxtvnj9Nk
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0
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Мдаммм... Жypношлюшки обоза щупают очередное дно. Читаем "Оккупанты Крыма выдумали "зраду", опускаемся чуть ниже: "по данным украинских СМИ, на одной из встреч в Киеве госсекретарь США Майк Помпео якобы заявил, что Украине вряд ли удастся вернуть аннексированный Крым." ..................................... Так кто выдумал зраду????? )
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