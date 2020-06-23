Огромный смерч пронесся над озером в Турции. Впечатляющие видео

На озере Бююкчекмедже, что вблизи турецкого Стамбула пронесся огромный смерч, который привел к повреждению крыши одной из фабрик.

Природную аномалию сняли на видео многочисленные местные жители, опубликовав ролики в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По сообщениям СМИ, на побережье Мраморного моря сейчас бушует непогода: там идут ливневые дожди, которые сопровождаются порывистым ветром.

На озере Бююкчекмедже вблизи Стамбула сформировался огромный смерчь

Отмечается, что улицы Стамбула оказались залиты дождем, а пешеходы вынуждены пробираться по колена в воде. Также под водой оказались подвальные этажи зданий.

Смерч вблизи Стамбула

По данным аварийных служб, из потока воды удалось забрать одну женщину. Спасатели занимались эвакуацией людей людей из затопленных помещений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня возле поселка Обертын в Тлумацком районе Ивано-Франковской области прошел мощный смерч.