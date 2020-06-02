Огромный астероид приближается к Земле: в NASA предупредили об опасности

К Земле приближается потенциально опасный астероид размером с футбольное поле. В субботу, 6 июня, около 6:20 утра он будет на минимальном расстоянии от планеты.

Траектория астероида пересекает орбиту Земли. Об этом сообщает Space Reference со ссылкой на данные американского космического агентства NASA.

Астероид был открыт в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.

К Земле приближается астероид

Отмечается, что прямой угрозы для планеты он не представляет, поскольку пройдет в 13 раз дальше, чем орбита Луны.

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