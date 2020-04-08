Европа на замке: ограничения на поездки внутри Шенгенской зоны продлят

Странам-членам Евросоюза необходимо продлить ограничения на поездки внутри Шенгенской зоны до 15 мая.

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Такую рекомендацию дала Европейская комиссия, сообщается на сайте ЕК. Решение принято на фоне пандемии коронавируса.

"Сегодня Еврокомиссия предложила государствам-членам Шенгенского соглашения и ассоциированным странам продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 15 мая", – сказано в заявлении.

Рекомендация распространяется на "зону ЕС+", которая включает в себя все государства-члены Шенгенской зоны (в том числе Болгарию, Хорватию, Кипр и Румынию), а также четыре Шенгенских ассоциированных государства (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Всего 30 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австрия, Дания, Норвегия, Чехия и Литва после пасхальных праздников, 12-13 апреля, готовятся ослабить карантин. В большинстве из этих стран его ввели из-за пандемии коронавируса 13-15 марта.

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