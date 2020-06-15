Огненный шар пронесся над Австралией: очевидцы сняли на видео небесную аномалию

Ночью 15 июня в небе над Австралией пролетел ярко-зеленый огненный шар.

Как сообщает 9News, необычный объект заметили горняки, работающие в регионе Пилбара (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В NASA объяснили, что, несмотря на то, что объект было хорошо видно, на самом деле это астероид на расстоянии около 5,2 млн километров от Земли.

Это расстояние в 13 раз больше, чем до Луны, поэтому риска столкновения не было.

Размер небесного тела может быть равен шести футбольным полям.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано видео полета и дальнейшей траектории астероида OR2 1998 вокруг Земли.

NASA намерено готовиться нанести кинетический удар по астероиду Didymos B для проверки возможности предотвращения возможных катастроф в будущем.