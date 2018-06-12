Огненный ад на Земле: вулкан на Гавайях засняли с неба

Беспилотник пролетел над одним из разломов, из которых извергается огненная лава вулкана Килауэа на Гавайах.

Отснятые кадры показывают во всей красе страшные огненные потоки лавы, которые протянулись до самого океана, пишет "Рамблер".

Аппарат фотографировал потоки лавы, чтобы ученые смогли полноценно оценить происходящее с вулканом и понять, насколько сильна угроза.

Как сообщал OBOZREVATEL, лава из вулкана Килауэа на Гавайях вливается в море и создает химическую реакцию, которая превращает ее в гигантские облака из кислоты и тонкого стекла.