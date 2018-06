Огненный ад на Земле: в Гватемале "взорвался" вулкан, есть жертвы

В Гватемале произошло мощное извержение вулкана Фуэго, в результате которого уже погибли семь человек, сотни получили ранения. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Это извержение уже назвали одним из самых сильных за последние годы, передает NTN24.

В результате пеплом засыпало семь муниципалитетов страны. Из-за ЧП пришлось эвакуировать 2 тысячи человек.

Большинство погибших и пострадавших попали в ловушку сошедшей с вулкана лавы. Кроме того, несколько десятков человек пропали без вести.

Также из-за активности Фуэго пришлось закрыть международный аэропорт столицы Гватемалы "Аурора".

Volcanic eruption rocks #Guatemala; fine ash from the volcano is blanketing nearby towns pic.twitter.com/5QCwihpO5F