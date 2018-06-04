УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Огненный ад на Земле: в Гватемале "взорвался" вулкан, есть жертвы

2.9тЧитать новость на украинском

В Гватемале произошло мощное извержение вулкана Фуэго, в результате которого уже погибли семь человек, сотни получили ранения. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Это извержение уже назвали одним из самых сильных за последние годы, передает NTN24.

В результате пеплом засыпало семь муниципалитетов страны. Из-за ЧП пришлось эвакуировать 2 тысячи человек.

Новости
Облака кислоты и стекла: извергающийся вулкан на Гавайях принес новую опасность

Большинство погибших и пострадавших попали в ловушку сошедшей с вулкана лавы. Кроме того, несколько десятков человек пропали без вести.

Также из-за активности Фуэго пришлось закрыть международный аэропорт столицы Гватемалы "Аурора".

Новости
Лава взлетает на 70 метров: появились фото извержения вулкана на Гавайях

Как сообщал OBOZREVATEL, на границе между Центральной Явой и Йокйокартой в Индонезии начал извержение вулкан, вызвав хаос и прекращение полетов в регионе.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги