Огненный ад на Земле: в Гватемале "взорвался" вулкан, есть жертвы

В Гватемале произошло мощное извержение вулкана Фуэго, в результате которого уже погибли семь человек, сотни получили ранения. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
Это извержение уже назвали одним из самых сильных за последние годы, передает NTN24.
В результате пеплом засыпало семь муниципалитетов страны. Из-за ЧП пришлось эвакуировать 2 тысячи человек.
Большинство погибших и пострадавших попали в ловушку сошедшей с вулкана лавы. Кроме того, несколько десятков человек пропали без вести.
Также из-за активности Фуэго пришлось закрыть международный аэропорт столицы Гватемалы "Аурора".
Volcanic eruption rocks #Guatemala; fine ash from the volcano is blanketing nearby towns pic.twitter.com/5QCwihpO5F— China Xinhua News (@XHNews) 3 июня 2018 г.
Grave la situación en @GuatemalaGob por sorpresiva #erupción de #volcán personas desaparecidas y miles de evacuados. pic.twitter.com/wbG6dD6s6R— Diario El Fortín (@diarioelfortin) 4 июня 2018 г.
Entre llanto niños y adultos salen de sus hogares, están completamente en la calle, esperando que llegue pronto la ayuda humanitaria@PrensaLyO @israellorenzana @kroseco25 @MonitorCdmx @CRGuatemalteca @GuatemalaGob #FuerzaGuatemala pic.twitter.com/2IHESACnHs— Bere's (@FabisFs67) 4 июня 2018 г.
#InformePreliminar de @GuatemalaGob | 7 fallecidos, 296 heridos y aproximadamente un millón de personas afectadas. #VolcanFuego #fuego #volcano #volcán #guatemala #antiguaguatemala #Fire #lava #eruption #eruption #guatemalaciudad pic.twitter.com/sYjPZsmJEE— República (@republicagt) 4 июня 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, на границе между Центральной Явой и Йокйокартой в Индонезии начал извержение вулкан, вызвав хаос и прекращение полетов в регионе.