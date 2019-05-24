"Огненные шары" подожгли Израиль: леса полыхают, людей эвакуируют. Все подробности, фото и видео

В Израиле на границе с сектором Газы возникло множество полевых и лесных пожаров, вызванных приземлением так называемых "огненных шаров". Кроме того, огонь распространяется из-за костров в честь празднования Лаг ба-Омер.

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в результате пожаров пострадали 22 человека. Большинство получили отравление продуктами горения. Два человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные пострадали легко.

Пожар в Израиле Пресс-служба пожарной охраны Израиля

Управление пожарной охраны и службы спасения объявило срочную мобилизацию бойцов пожарных расчетов по всей стране. В пожарной службе отменены отпуска и отгулы. Мобилизация объявлена в связи с большими количеством возгораний в центре и на юге страны, а также угрозой распространения огня.

Пожарная служба Израиля взвешивает возможность обращения за помощью к коллегам из Греции, Хорватии и Кипра.

Пресс-служба правоохранительных органов обратилась к населению с просьбой в случае проведения эвакуации населенного пункта строго следовать указаниям местных властей и полицейских. При самостоятельной эвакуации рекомендуется оставлять двери домов открытыми.

Пожар в Израиле Пресс-служба пожарной охраны Израиля

Пожар в Израиле Пресс-служба пожарной охраны Израиля

Пожар в Израиле Пресс-служба пожарной охраны Израиля

Пожар в Израиле Пресс-служба пожарной охраны Израиля

Распространению огня способствует чрезвычайно жаркая и сухая погода. Температура превышает среднесезонную на 8-10 градусов, достигая 40 градусов по Цельсию в центральных и западных районах страны, 45 – в южных и северных районах, 50 – на востоке, в Иорданской долине, долине Мертвого моря и пустыне Арава.

В Израиле бушуют пожары. Стоит сильная жара, а палестинские друзья и партнеры РФ в это время запускают со своей территории огненные шары и горящие воздушные змеи. Но это, конечно же, не терроризм. И уже очень скоро мы вновь увидим лидеров ХАМАСа на переговорах в Москве pic.twitter.com/KGCrTHIANM — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 23 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году масштабные лесные пожары охватили Грецию. Тогда погибли более 50 человек, более 150 были ранены.

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