Официально: в США впервые подтвердили заражение домашних кошек коронавирусом

В штате Нью-Йорк зафиксированы первые в США случаи заражения коронавирусом COVID-19 среди домашних животных.

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Предположительно, две кошки заразились от человека, заявили в Министерстве сельского хозяйства и федеральных центрах по контролю и профилактике заболеваний, передает mynbc15.

Отмечается, что кошки, у которых были легкие респираторные заболевания, идут на поправку.

Власти страну заверили, что пока нет никаких свидетельств возможности передачи вируса от животных к людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом у тигра. Животное заболело в нью-йоркском зоопарке.

Напомним, что в китайском городе Ухань, который стал эпицентром заражения COVID-19, ученые обнаружили коронавирус нового типа SARS-CoV-2. Вирусологи посетили приюты для животных в разных частях города и обнаружили, что 15% бродячих кошек заражены COVID-19.

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