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8 сентября • обновлено в 11:15
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"Процесс пошел!" Адвокат украинцев подтвердил обмен

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В субботу, 7 сентября, адвокат украинских пленных моряков Николай Полозов подтвердил начало обмена пленными между Украиной и Россией.

Соответствующий пост появился на его странице в Twitter.

"Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. Теперь можно сказать, что процесс пошел", – написал Полозов.

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Адвокат моряков Полозов подтвердил обмен

Адвокат моряков Полозов подтвердил обмен

"Процесс пошел!" Адвокат украинцев подтвердил обмен

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский самолет с предположительно украинскими пленными появился в украинском воздушном пространстве.

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Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
Место
Украина
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