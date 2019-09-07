"Процесс пошел!" Адвокат украинцев подтвердил обмен

В субботу, 7 сентября, адвокат украинских пленных моряков Николай Полозов подтвердил начало обмена пленными между Украиной и Россией.
Соответствующий пост появился на его странице в Twitter.
"Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. Теперь можно сказать, что процесс пошел", – написал Полозов.
Адвокат моряков Полозов подтвердил обмен
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский самолет с предположительно украинскими пленными появился в украинском воздушном пространстве.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.