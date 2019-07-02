Офисы Facebook срочно эвакуировали из-за "смертельной" посылки

В США (город Менло-Парк) компания Facebook Inc эвакуировала сотрудников из четырех зданий из-за посылки, вероятно, содержащей нервно-паралитическое вещество зарин.

В частности, информацию подтвердил представитель Facebook Энтони Харрисон. По его словам, как минимум два человека могли контактировать с токсином, передает Reuters.

"Власти еще не определили найденное вещество. На данный момент три из эвакуированных зданий были очищены для возвращения сотрудников", – сказал он.

Facebook Meduza

По информации спасателей, у людей, которые соприкасались с посылкой, пока не проявились какие-либо симптомы воздействия зарина.

"Оборудование, которое тестирует все входящие посылки, показало положительный результат (проверки на токсин), поэтому они просто инициировали свой стандартный протокол. Теперь мы просто ждем, чтобы проверить, правда ли это", – заявил сотрудник пожарной службы Джон Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты подозревали, что зарин могли использовать во время химической атаки на Сирию в 2017 году.

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