Катастрофа самолета МАУ: Офис генпрокурора выступил с громким призывом к Западу

Офис генерального прокурора Украины обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить информацию, которая может способствовать расследованию катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Соответствующее заявление опубликовала в пятницу, 10 января, пресс-служба ведомства.

В частности, внимание ОГП привлекло заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов относительно возможного поражения ракетой самолета, выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев.

Украина обратилась к Западу из-за катастрофы Boeing

Ранее с аналогичным призывом к международным партнерам обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заверил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

Власти Ирана категорически отрицают, что самолет МАУ мог быть случайно сбит ракетой российского производства. Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей.

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