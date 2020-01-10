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10 января • обновлено в 18:09
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Катастрофа самолета МАУ: Офис генпрокурора выступил с громким призывом к Западу

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Офис генерального прокурора Украины обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить информацию, которая может способствовать расследованию катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Соответствующее заявление опубликовала в пятницу, 10 января, пресс-служба ведомства.

В частности, внимание ОГП привлекло заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов относительно возможного поражения ракетой самолета, выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев.

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Украина обратилась к Западу из-за катастрофы Boeing

Ранее с аналогичным призывом к международным партнерам обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

  • Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

  • Премьер-министр Британии Борис Джонсон заверил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

  • Власти Ирана категорически отрицают, что самолет МАУ мог быть случайно сбит ракетой российского производства. Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Крым Андрей
Крым Андрей
Доказательства есть. Но они секретные.
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Kovalenko Valery
Kovalenko Valery
А какие доказательства ждёт генпрокурор? Флешку с мультиком про запуск ракеты?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я балдею! У канады есть ".доказательства, в том числе данные раз ведыватель ных ор ганов .." С цу ко, левый ботинок США... заговорил !
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