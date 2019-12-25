Одноклассники заставили мальчика-вегана есть траву с газона: фото

В Британии в одной из школ, расположенной в пригороде Бирмингема, ученики заставили своего 11-летнего одноклассника есть траву с газона.

На такой шаг они пошли намеренно, зная, что он придерживался веганской диеты. В этом убеждены родители мальчика, сообщает издание The Mirror.

Так, 45-летний Ли Хейлс рассказал, что его сын Джек Шэнахэн ходит в католическую школу и там над ним издеваются другие ученики.

В Британии мальчик-веган пострадал от буллинга в школе

"Они тыкали ему в лицо сэндвич с тунцом и заставляли есть траву с газона. К сожалению, вот так общество относится к веганам. Мы выслушиваем глупые комментарии, нам задают глупые вопросы, мы ловим выразительные взгляды", – признался британец.

Одноклассники заставили школьника есть траву с газона BPM Media

По его словам, хотя он и его жена веганы, детей не есть мясо и продуктов животного происхождения в их семье никто не принуждал – они решились на это самостоятельно. В частности, Шэнахэн стал веганом три года назад.

Инцидент произошел в католической школе BPM Media

Со своей стороны администрация учебного заведения уже выпустила официальное заявление, в котором говорится, что они тщательно расследуют инцидент и всегда серьезно относятся к эпизодам буллинга в школе. Журналистам они подтвердили, что знали о пищевых предпочтениях Шэнахэна и даже разработали меню с учетом его потребностей.

Родители планируют перевести ребенка в другое образовательное учреждение BPM Media

"Джек в последние три месяца все чаще говорил, что ему плохо, но стоило нам разрешить не ходить в школу, как он выздоравливал в мгновение ока. Его так сильно травили, что он притворялся больным", – признался Хейлс, подчеркнув, что его сын Шэнахэн – один из лучших учеников в своем классе.

Также отец мальчика, пострадавшего от жестокости своих одноклассников, считает, что школа делает недостаточно, и поэтому планирует перевести ребенка в другое образовательное учреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский баскетболист Дуэйн Уэйд пресек гомофобный скандал вокруг сына, ответив троллям, которые издевались над мальчиком в соцсети.

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