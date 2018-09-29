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Одно лицо: рупор Кремля разоблачил отравителя Сприпаля

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Один из подозреваемых в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Руслан Боширов действительно может быть полковником ГРУ, героем России Анатолием Чепигой.

К такому мнению пришли сотрудники российского МВД, написала Комсомольская правда.

Эксперты криминалистического центра четыре часа делали экспертизу и подтвердили, что с высокой долей вероятности Боширов и Чепига – один и тот же человек.

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"Сверяли все вплоть до зрачков, межбровного расстояния, формы ушных раковин. То, что результат не достигает 100%, объясняется плохим качеством фотографий", - цитирует издание экспертов.

Одно лицо: рупор Кремля разоблачил отравителя Сприпаля

Напомним, The Insider и Bellingcat в совместном расследовании сообщили, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии".

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скандальное открытие "вбросом" и потребовала доказательств. Позже российские журналисты провели собственное расследование в селе Березовка, где местные жители узнали на фотографиях Боширова своего односельчанина Чепигу.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты предположили, что за утечкой информации о личности Чепиги могут стоять российские спецслужбы.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Место
Россия
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