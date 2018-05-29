Говорили ведь: "Все – свои, и стесняться нечего!" Оперативниками МВД РФ в Москве был задержан уголовный авторитет Гурам Чихладзе, который контролирует в столице карманных воров. Как сообщает "Росбалт", с ним провели профилактическую беседу на предмет воровской активности в период проведения чемпионата мира 2018 года в России. Чихладзе контролирует ряд бригад борсеточников, чья деятельность может испортить впечатление от России у гостей, которые прибудут на Мундиаль. С мафиози провели разъяснительную работу.

Вот и славно, товарищи. В одном сплоченном ряду шагают коллективы патриотов-карманников и позеленевших от патриотизма правоохранителей. Нельзя воровать, когда мяч на твоей половине поля, а по второй – хаотично носятся иностранцы. Не ударьте в грязь лицом, а если ударите – скажите, что она – лечебная. Ведь на загнивающем Западе – как оно происходит? Ловят и сажают за совершенные преступления. А тут – все всё знают, берут под белы ручки в кабинет и проводят профилактику: "Не шарь по карманам Месси. Он расстроится и начнет мазать мимо ворот. И ему плохо, и в наших Мухосрансках праздник омрачится. Посему, мил человек, не воруй пару недель у приезжих. Своих потерпевших потроши, сколько хошь, а двуногого Роналду не трогай…"

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Но удары в грязь всей площадью нашей пухлой морды все равно случаются, невзирая на профилактические беседы. Гости Петербургского экономического форума улетели без чемоданов из-за энергосбоя в Пулково. Аэропорт не смог загрузить при отправлении рейсов до 200 единиц багажа. Досадно, конечно: врешь несколько суток кряду о великих перспективах сколенвстающей, но пока еще – ракообразной путиномики, в отбивную расшибаешься перед инвесторами, а в итоге выясняется, что великая держава не способна даже чемоданы отправить по пути следования их владельцев. Багаж, безусловно, найдется, а вот осадочек останется.

Этот осадочек – всего лишь неприятная эмоция в прогрессирующем процессе оттока капитала из России. В период с 17 по 23 мая этот отток ускорился почти вдвое. За неделю зарубежные игроки продали бумаг на 250 млн долларов, за две недели - на 410 млн, а с конца апреля - почти на 1 млрд долларов. Существенным вопросом для инвесторов становится возможное принятие закона об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций - это еще больше ускоряет снижение иностранных инвестиций в российскую экономику. Но Кремль без понтов – уже не Кремль. Если у Путина убрать распальцовку – кем он предстанет? Дряхлеющим карликом, склонным к самолюбованию в перерывах между сеансами параноидальной несознанки.

Но ладно бы – от такого артистизма бежали чужие. Но ведь и свои тоже бегут. Причем, их не схватишь за шиворот, не приведешь к следаку и не погрозишь пальчиком: "Не вздумай мылить лыжи…" Они, гады, умные, и о своих намерениях Кремль не предупреждают. Владелец О1Group Борис Минц и все три его сына срочно уехали в Лондон. "Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать", – объяснил один из собеседников, знакомый с положением дел изнутри. Сам Минц выразился еще откровеннее: "В моем возрасте лондонский шум меня раздражает меньше, чем матросская тишина". В переводе на русский это означает: "Денег у пахана совсем мало, и под нож планируется пустить отъевшуюся на прежних харчах говядину".

Недаром ведь Путин пожелал новому составу правительства "здоровья и хорошего настроения" в деле поиска денег на реализацию очередных "майских хотелок". А потом будут июньские, июльские, и – страшно представить – августовские. И чем крепче будут поджимать санкции – тем масштабнее уйдут в рост путинские фантазии. На какие шиши кормить ораву силовых мордоворотов? А ведь не сегодня – завтра – исхудают не только они, но и дружки-Ротенберги. Им и в "тучные"-то годы было мало, а теперь и вовсе бескормица тянет костлявую руку голода к трепетному горлу.

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А тут еще и война с марширующими солдатами НАТО. Приходится прямо во время питерского Форума хвататься за Псалтырь и очерчивать круг "красной линией", дабы агрессивная панночка, выскочившая из гроба "Холодной войны", не высосала последнюю имперскую кровушку. Но санкционные упыри уже присосались и терзают дряблое тело Дерипаски. Из-за падения экспорта "Русал" прогнозирует значительное сокращение выручки, дефицит средств за год ожидается на уровне $1,5 млрд. В связи с этим обескровленная En+ Group просит освободить "Русал" от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке и поднять тарифы сетей для населения в Иркутской области. Можете не сомневаться: Путин не бросит своих. А свои для него – отнюдь не россияне, на мнение которых ему и в период выборных спецопераций глубоко плевать. Свои – это группа ста миллиардеров, на которых он и опирается, ради которых и "гнет пальцы", наводя в округе такой ужас, что даже Песков увлажняется в собственной постели, не говоря о спонтанно отливающем Медведеве. А как тут не отлить, если даже тигрицы рожают как сумасшедшие после случайной встречи с Михал Иванычем?

Во избежание подобных внеплановых родов Антон Силуанов и предложил увеличить НДС для россиян с 18% до двадцати. И от терпил не убудет, и пахану приятно. А если кто не согласен – добро пожаловать на профилактическую беседу к государственному карманнику. Он, конечно, тот же – Чихладзе, но – при погонах и с властью наперевес. И после разговора с ним все ваши закрома откроются как чакры – сами собой, снизу доверху. И вернется пылкая любовь, и сомнения отвалятся. Ибо – государству надо, а кто ты такой против государства? Тварь дрожащая. Вот и трепещи. И не вздумай беспокоить патрона своими воплями: ему некогда. Ему еще Вечность надо оплодотворить, Вселенную закошмарить. Дел – полно. Одним – понты, другим – кранты. Не до тебя, лишенец лагерный.