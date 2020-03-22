Одна из первых заболевших коронавирусом в Китае вылечилась: как она себя чувствует

57-летнему продавцу морепродуктов из Уханя (Китай), которая одна из первых подхватила коронавирус, удалось вылечиться.

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Вэй Гуйсянь была выписана из больницы еще в начале января. Как пишет Daily Mail, сейчас она полностью здорова, однако ее дочь, у которой в середине января был положительный результат на COVID-19, остается в полевом госпитале.

Отмечается, что первые симптомы у продавца появились еще 10 декабря, но она проигнорировала их. Спустя некоторое время, все же пошла в частную клинику возле своего дома, где ей вводили антибиотики с помощью капельницы. Сначала врачи диагностировали бронхит.

А уже через несколько дней, когда женщина начала терять сознание, ее госпитализировали в респираторное отделение больницы Сихэ. Врачи провели более глубокие анализы, включая мазок из горла и эндоскопию, но так и не смогли установить диагноз.

Прошло несколько недель с того времени, однако затем медики связали похожие симптомы у группы людей из одного района, и диагностировали у них новый коронавирус.

Вэй Гуйсянь потратила на свое лечение огромную сумму, однако считает себя счастливицей, так как многим не удалось выжить после этого заболевания.

По мнению китаянки, она могла заразиться коронавирусом именно на рынке, где работала рядом с продавцами дикого мяса.

Как сообщал OBOZREVATEL, два кинематографиста из Уханя сняли документальный мини-фильм о жизни в их родном городе, который стал эпицентром вспышки коронавируса.

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