Одинокий волк и "дедушка нации": названы главные отличия Путина от Назарбаева

Президент России Владимир Путин вряд ли пойдет на транзит власти, аналогичный тому, который проделал бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Для этого нет ни предпосылок, ни средств.

Такое мнение высказала российский политолог Татьяна Становая в статье для Московского центра Карнеги. По ее словам, многие ассоциируют Путина с Назарбаевым, но вряд ли это делает сам Путин.

"Он на 12 лет моложе Назарбаева и, скорее всего, видит в своем казахстанском коллеге Бориса Ельцина — первого постсоветского лидера России, который тоже добровольно ушел в отставку и передал власть заранее подобранному преемнику. Так что в этом смысле не Казахстан обогнал Россию в деле транзита, а Россия, причем много лет назад", – пояснила она.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев ТАСС

Становая подчеркнула, что Путин уже несколько лет как перестал быть отцом нации, что сильно отдалило его от народа.

"В 2017 году ходили слухи, что президент будет переизбираться в образе "мудрого дедушки", опытного политика, который продолжит по-отечески бережно заботиться о народе. Но это не сработало и, скорее всего, вовсе не потому, что идея плохая, а просто Путин банально не ощущает себя "отцом нации", – заверила политолог.

К тому же транзит невозможен еще и по той причине, что у лидера РФ нет необходимого атрибута этой модели передачи власти – семьи, акцентирует внимание эксперт.

"Дарига Назарбаева возглавила Сенат и в случае чего подстрахует транзит, заняв пост президента. У Назарбаева три дочери, восемь внуков и пять правнуков – большая семья, которая глубоко встроена в систему распределения власти и общественных благ.Владимир Путин в России – одинокий волк, легко развелся и женился на России, как несколько раз пытался убедить нас Дмитрий Песков", – написала Становая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская оппозиционерка Ольга Курносова заявила, что Назарбаев, уходя с поста, оставил за собой несколько высоких должностей, которые позволят ему продолжать контролировать все стратегически важные решения в Казахстане. К подобной схеме якобы может прибегнуть Путин перед очередными выборами президента России в 2024 году.

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