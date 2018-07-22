ПРИЁМ (оба значения этого слова)

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В 1995 году я был на приеме в посольстве Франции.

Помощник президента Ельцина завел с послом разговор о перенесении части захоронений с парижского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа в Россию.

На кладбище похоронены 15 тысяч русских эмигрантов.

Там покоятся Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Иван Бунин.

В Сент-Женевьев-де-Буа воздвигнут памятник участникам белого движения, похоронены генерал Пётр Врангель, Верховный главнокомандующий русской армией Александр Колчак...

Посол не знал что ответить, по существу это было официальное предложение Президента России. Одинаково опасно было и согласиться, и отказаться.

Выбор, который он сделал в этой сложной ситуации был скорее беспечен, чем дальновиден.

- А что вы думаете по этому поводу господин Боровой?

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- Я думаю, что это обязательно надо будет сделать после полноценного покаяния перед ними, после суда над теми хамами, которые выкинули из страны её цвет и кровь и разрушили Россию. Кроме того, я не уверен, что все эти замечательные люди были бы рады, что новая российская власть хочет получить новых молчаливых сторонников войны. (Шла варварская первая чеченская война).

После этого меня перестали приглашать на приёмы и в Кремль и во французское посольство.

Хотя, после отставки этот помощник как-то сказал: "Мы с Константином Боровым делали все возможное, чтобы остановить войну".

До этого на неправительственной Комиссии "Большая Европа", куда я входил, проводила заседание в Париже. Её возглавляли сопредседатели Жак Ширак и Анатолий Чубайс.

Когда российские участники комиссии сильно заспорили о российских делах, Жак Ширак, который был тогда мэром Парижа, явно желая отвлечь российских гостей от жаркой дискуссии, попросил не концентрироваться на только российских делах и сказал:

- Господа, я подготовил для членов комиссии сюрприз. Мы поужинаем в загородном ресторане, где есть фирменное мясное блюдо "Три вкуса", давайте не обедать, чтобы прочувствовать вкус этого блюда.

Все согласились.

В ресторане, куда пришлось ехать после окончания работы еще час, нас держали часа полтора.

Официант, который появился перед подачей блюда, в оправдание сказал, что они умышленно выдерживают клиентов, чтобы появился настоящий голод.

Принесли огромные тарелки, на которых лежали кусочки мяса размером 1.5-2 сантиметра. но остальное пространство тарелки заполняло панно из тонкого слоя жидких соусов.

Две противоборствующие группы комиссии, очень злые начали по-русски обсуждать, где они будут ужинать. Каждая в отдельности. И потребовали к вину побольше хлеба.

Собирались уже вставать, но тут официант сказал, что будет еще одно блюдо, и почти тут же принесли такого же размера тарелки с нормальным, среднего размера куском мяса.

Ну, слава богу, накормили.

После этого появился Жак Ширак извинился и сказал, что обычно пропускает начало ужина.

И тут каждому вынесли на такой же огромной тарелке кусок мяса размером с тарелку диаметром 30 см.

Этот ужин примирил его участников.