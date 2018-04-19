Один запуск не спасет: как Россия отдала Маску космос

В ночь на 19 апреля США и Россия друг за другом запустили ракеты. Первой была российская операция. Минобороны России запустило ракету-носитель "Протон-М" с военным спутником.

Вскоре после российской операции американская SpaceX запустила ракету Falcon 9 с телескопом TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для поиска экзопланет. Для обеих стран, по утверждениям разработчиков, пуски были успешными.

А какая из ракет круче? Читайте в материале "Обозревателя".

История с запуском Россией спутника "Благовест" вполне могла бы стать мемом. Выводить на орбиту “Благовест-12Л” планировали еще в декабре 2017, но перенесли на февраль 2018. Затем перенесли с февраля на март, а потом на апрель.

Причины не уточнялись, но тот, кто хоть немного следит за потугами России в космической сфере знает - в последние годы аварии стали практически нормой. На фоне череды успешных запусков SpaceX - это выглядело особенно плохо.

Ракеты "Протон-М" считались главной "рабочей лошадкой", которая в свое время позволяла России удерживать лидерство в сфере космических запусков. После приостановки запусков из-за обнаруженного в их двигателях брака, РФ пропустила вперед себя не только США (спасибо, Илон Маск), но и Китай.

Ракеты последних пока далеки от совершенства, но азиаты берут свое упорством и желанием учиться. Нет сомнений, что они еще составят конкуренцию США в космосе.

Есть сразу несколько пунктов, по которым все ракеты Маска бьют конкурентов из России.

Цена

Стоимость пуска одной ракеты Falcon 9 - $90 миллионов. Это поразительно мало. Для сравнения - запуск "Протон-М" обходится примерно в полтора раза дороже. Цена может снизиться, если Россия совершит хотя бы 10-15 успешных запусков "Протон-М" подряд (выплаты страховикам станут меньше), но на этот год пусков россияне больше не планируют. Поэтому тут без шансов.

А тем временем Space X продолжает осваиваться в роли лидера в сфере космических запусков.

Грузоподъемность

Еще один момент, который волнует любого заказчика. Отправить больше грузов в космос за меньшие деньги - это мечта любого бизнесмена, зарабатывающего на этом деньги.

Например, на низкую околоземную орбиту Falcon 9 может вывести до 64 тонн полезного груза, на геопереходную — почти 27 тонн, а к Марсу чуть меньше 17 тонн. В то же время российская "Протон-М" может выводить на низкую околоземную орбиту 21—25 тонн полезного груза, на геопереходную — 6—10 тонн. Разница очевидна.

Возможность повторного запуска

Это самая крутая фишка ракет Маска. До него такого не делал никто и вряд ли скоро сможет. Понятно, что бизнесмен потратил массу сил на революцию не только для того, чтобы утереть нос конкурентам. Возвращение ступеней для их повторного использования - это огромная экономия средств. А "Протон" так может? Нет, даже близко.

В то время как американцы работали, Россия из года в год вспоминала как первой отправила Юрия Гагарина в космоса. А теперь уже слишком поздно. Космос принадлежит Маску и США.