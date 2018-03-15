"Один в расход": появилось видео засады "вагнеровцев" в Сирии

В сети появилось видео засады, которую наемники российской частной военной компании "Вагнер", устроили в Сирии.

"Разведосы "Вагнера" мутят засаду на связюка (+по информации на мотоцикле передвигается местный полевой командир), из 2х мотоциклистов один в расход (достреливают) второго "Юрок" и Ко забирают себе", — описали происходящее на видео в одном из российских пабликов "Вконтакте".

Как сообщал "Обозреватель", ранее были названы зарплаты наемников ЧВК "Вагнер".