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"Один в расход": появилось видео засады "вагнеровцев" в Сирии

14.8тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео засады, которую наемники российской частной военной компании "Вагнер", устроили в Сирии.

"Разведосы "Вагнера" мутят засаду на связюка (+по информации на мотоцикле передвигается местный полевой командир), из 2х мотоциклистов один в расход (достреливают) второго "Юрок" и Ко забирают себе", — описали происходящее на видео в одном из российских пабликов "Вконтакте".

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Как сообщал "Обозреватель", ранее были названы зарплаты наемников ЧВК "Вагнер".

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Темы
ЭксклюзивКонфликт в Сирии
Место
Сирия
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