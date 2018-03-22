"Один такой": журналист раскрыл тайну "кокаинового самолета" России

"Кокаиновый" самолет России, на котором также улетели из Великобритании 23 российских дипломата, единственный у властей РФ.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский журналист, обозреватель "Эха Москвы" Антон Орехъ.

"Этот самолет возит кокаин, это самолет везет Патрушева в Таиланд, этот самолет привозит дипломатов из Лондона. Да не ломайте вы голову! У них просто один самолет! Не какой-то специальный особый самолёт, а просто один!" - предположил он.

Как сообщал "Обозреватель", высланные из Великобритании 23 российских дипломата из-за дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля вернулись на родину на замешанном в кокаиновом скандале самолете.