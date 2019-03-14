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Один стрелял, второй добивал топором: появилось шокирующее видео из школы Бразилии

1.7тЧитать материал на украинском

В школе Бразилии, где во время нападения были убиты 9 человек и 17 ранены, людей стреляли из пистолета, а затем добивали топором.

Шокирующее видео с камер наблюдения обнародовано в сети. На кадрах видны двое парней, которые заходят с рюкзаками в здание школы. Один открывает огонь, люди в панике разбегаются. Второй достает из сумки топор, подходит к лежащему на полу раненому и наносит ему удары.

Внимание! Видео содержит сцены насилия, 18+

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Как стало известно, преступники – бывшие ученики школы. Один из убийц – 17-летний Гильерме Тауччи Монтейру – жаловался на травлю и публиковал в соцсети фотографии с оружием.

17-летний Гильерме Тауччи Монтейру

17-летний Гильерме Тауччи Монтейру

Supplied

17-летний Гильерме Тауччи Монтейру

17-летний Гильерме Тауччи Монтейру

Supplied

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта в Нигерии рухнуло здание школы. Под завалами оказались более 100 детей.

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Место
БразилияСан-Паулу
Теги
стрельбашкола
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