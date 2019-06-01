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Один среди рыдающих девочек: в сети показали странное фото Ким Чен Ына

2.5тЧитать материал на украинском

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) распространило весьма странное фото с лидером страны Ким Чен Ыном.

Так, снимок был сделан во время посещения Дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли". На нем президент запечатлен в окружении рыдающих девочек.

Скорее всего, такой попросту была реакция на появление "вождя".

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Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

ЦТАК

При этом местные СМИ уточнили, что вместе с тем Ким Чен Ын раскритиковал новое здание дворца, обвинив проектировщиков в "формализме, приспособленчестве и халтуре".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент КНДР казнил пять высокопоставленных чиновников после провала переговоров с президентом Дональдом Трампом в Ханое.

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Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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леня зе
леня зе
как шоколадный.вокруг бюджетники кричат дякуемо дякуемо😂😂
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