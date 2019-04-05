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"Один пошел против элиты, другой – против Путина": Волкер указал на особенность выборов в Украине

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Украинцам предстоит тяжелый выбор между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, который смело выступил против элиты, и действующим главой государства Петром Порошенко, который не побоялся пойти против лидера РФ Владимира Путина.

Такое мнение выразил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире одного из американских телеканалов, передает "Укринформ".

"Сейчас перед украинским обществом появился такой выбор. Хотят ли они того, кто просто идет против элиты, обещая массовые реформы? Хотят ли они того, кто их, видимо, разочаровал в некоторых вопросах, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и выступил против Путина?" – поделился он.

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Курт Волкер

Курт Волкер

EADaily

Этот сценарий, по словам Волкера, напоминает выборы в США и во Франции тем, что появился кандидат, который противопоставил себя элите и который говорит: "Знаете, я тяжело работал, я добился достижений, и мы должны сделать больше".

Предупредил Волкер также об угрозе со стороны России. "Я думаю, мы можем предположить, основываясь на поведении РФ до сих пор, что она продолжит испытывать любого, кто станет президентом Украины", – заявил он.

Новых провокаций, по словам Волкера, стоит ожидать во втором туре выборов.

"Один пошел против элиты, другой – против Путина": Волкер указал на особенность выборов в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волкер также заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит во втором туре выборов.

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Персона
Курт Волкер
Место
Украина
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
==== и действующим главой государства Петром Порошенко, который не побоялся пойти против лидера РФ Владимира Путина.=== да да да Педрило так и говорил выбирайте или я или Путин - Педрило набрал 16% - Путин победил его почти всухую.....
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ура! белый Мбава сказал что у нас есть выбор!
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