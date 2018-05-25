Один вечер Ивана Кузьмича.

Иван Кузьмич входил в то большинство из опрошенных Левада-центром, для которых любимое по жизни занятие - смотреть телевизор. Вот и в этот вечер он сидел на диване и прихлёбывал из чашки, чудом сохранившейся из сервиса, подаренного 53 года назад на свадьбу свояком. Вишь ты, посетила Ивана Кузьмича мысль, свояка давным-давно нет, а чашка жива, умели ведь делать вещи в то время.

По России-1 пошла реклама и Иван Кузьмич машинально нажал другую кнопку пульта управления. Не любил он рекламу, уж очень звук увеличивался, так, что дужка слухового аппарата начинала вибрировать и с уха сползала.

На случайно попавшейся под палец кнопке рассказывали про жизнь в Норвегии.

- Смотри-ка, территория посуровее нашей будет, а как обустроились, - беззлобно подумал Иван Кузьмич. - По всем рейтингам уровня жизни если не первую, то не ниже третьей строчки занимают.

В душе шевельнулось не то, чтобы чувство зависти, а небольшой досады. Чего же мы то со своей тысячелетней историей, состоящей из одних подвигов, со своими просторами и богатствами…

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Иван Кузьмич поспешил отмахнуться от таких мыслей, как от чего-то крамольного. Вспомнил прошедший военный парад, вчерашний фильм о героизме в войне с фашистами, оживил в памяти майский Указ президента Путина о мерах по прорыву России на 5-е место в мире по экономике и увеличению продолжительности жизни на 6 лет за каждый его президентский срок и гордость за державу вновь начала потихоньку возвращаться...

Но тут не ко времени засосало "под ложечкой", двинул на автомате к холодильнику и внезапно затормозил. Хорошо снимал изжогу тоненький ломтик сыра - чуть засохший, с немного загнутыми пожелтевшими краями, итальянский. Отломишь кусочек, положишь в рот, чуть размягчится, пожуёшь и отпускает изжога. Но эти с*ки не только не увеличили пенсию в соответствии с ростом цен, но и любимый сыр под трактора пустили! А на пальмовом масле от изжоги не помогает. Всё, бл…, героическим прошлым кормят! Сами-то, небось…

Иван Кузьмич испуганно оглянулся, не подслушал ли кто? Аж испарина по лбу выступила, поосторожнее надо. Схватился за пульт и вернулся на родную Россию-1...

Там ведущая очередного тв-шоу, с повадками одесской хабалки, ругала за необъективность освещения нашей действительности иностранную прессу. Основные аргументы, что они нам сильно завидуют. У нас и территория самая огромная, и прошлое самое героическое - всех мы всегда побеждали, и, главное!, у нас самый влиятельный в мире Президент! От зависти у них и необъективность.

Чувство патриотизма, чувство гордости за свою страну снова уверенно стало наполнять Ивана Кузьмича, он выключил телевизор и пошёл спать.