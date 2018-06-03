"Один из лучших": глава МВД Италии поддержал Путина

Один из самых богатых людей мира Джордж Сорос поспорил с вице-премьер-министром – министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини о личности президента России Владимира Путина.

Во время экономического форума в Тренто миллиардер заявил о своей обеспокоенности близостью нового итальянского правительства с Россией, за что был назван "недобросовестным спекулянтом", пишет la Repubblica.

"Я не знаю, финансировался ли Сальвини Москвой, но общественное мнение имеет право знать", - сказал Сорос. "Я никогда не получал ни лиры, ни евро, ни рубля из России. Я думаю, что Путин - один из лучших государственных деятелей, и мне стыдно за то, что в Италию приглашают говорить таких недобросовестных спекулянтов, как Сорос", - ответил финансисту недавно назначенный на пост министр.

В то же время миллиардер сказал, что он очень обеспокоен близостью нового правительства с Россией, напомнив, что "они (новое правительство Италии. – Ред.) заявили, что выступают за отмену санкций против России".

"Путин стремится доминировать в Европе, он хочет не разрушать ее, а эксплуатировать, потому что имеет производственные мощности, а российская экономика при Путине может использовать только сырье и людей. Это сильная угроза, и я очень обеспокоен, есть тесная связь между Маттео Сальвини и Путиным", - заявил Джордж Сорос.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам публицисты Виталия Портникова, до парламентских выборов в Италии Сальвини заявлял, что хотел бы, чтобы его партию "Лига" возглавлял лично Путин.